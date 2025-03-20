“Kod: 32 Operasyonu”: 3 kilo Hint keneviri, 100 gram kokain ele geçirildi!

Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 21.30 sıralarında gerçekleştirilen “Kod: 32 Operasyonu” kapsamında, A.M.A.M.A. (E-24)’nin kullanımında bulundurduğu iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 3 kilo 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.