Kokain, silah, mermi... Zanlılar mahkemede

Kokain, silah, mermi... Zanlılar mahkemede

Lefkoşa ve Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, uyuşturucu, silah ve mermiyle yakalanan D.Ö.G ve M.B, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf”, “Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurunun aktardığı bilgilere göre, 9 Ağustos 2025’te Lefkoşa’da Dr. Remzi Gönenç Sokak’ta park halindeki bir araç, şüphe üzerine kontrol edilmek istendi ancak hızla kaçtı. Kısa süre sonra Gönyeli’de durdurulan araçta yapılan aramada; 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, 1.950 Sterlin, 201 Amerikan Doları nakit para ile yaklaşık 0.5 gram kokain türü uyuşturucu bulundu.

10 Ağustos’ta zanlılardan birinin Yenişehir, Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise yatağın altında 9 mm çapında “Sig Sauer” marka tabanca ve şarjörü, 7,65 mm çapında “Walther” marka tabanca, şarjörde 5 adet canlı mermi, protein kutusunda 112 gram hintkeneviri, üzerinde madde kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Aynı gün diğer zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada ise üzerinde madde kalıntısı olan hassas terazi, iki adet madde kalıntılı kaşık ve bir adet cam pipo bulundu.

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde, uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan 560 gram olarak ithal ettiklerini, bir kısmını farklı noktalara bırakarak sattıklarını, silahı da Güney’den getirdiklerini itiraf ettiklerini belirtti. Ayrıca cep telefonlarında, ele geçirilen tabancalarla havaya ateş ettikleri videoların bulunduğu tespit edildi.

Yargıç, soruşturmanın devam etmesi, ifadelerin alınması, uyuşturucu ve silahların analize gönderilmesi gerektiği gerekçesiyle zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

