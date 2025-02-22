Kombos Suriye'de

"Suriye haber ajansı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedi... 'KKTC'yi kızdıracak Şara ziyareti... Akdeniz'de kim galip gelecek: 'KKTC' mi, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' mi?"

"Dün Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' Dışişleri Bakanı Kombos'u kabul etti. Görüşme sırasında Kombos, sözde Kıbrıs bayrağının yanında kabul edildi... Resmi haber ajansı SANA bile 'Kıbrıs Cumhuriyeti' ifadesini kullandı.

ODA TV'nin verdiği habere göre,

Türkiye’nin bütün desteği ile arkasında durduğu Suriye yönetimi, “KKTC’yi tanır mı” diye beklerken Şam, yavru vatanı yok sayan bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dünkü konuğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos’tu. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanan Rum yetkili karşılanırken, Kıbrıs’ı bir bütün olarak kendi toprağı sayan GKRY bayrağı önünde birlikte poz verildi.

RESMİ MEDYA ORGANLARININ YAYINI

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA da ziyaret duyurusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” demeyi tercih etti. Şu ifadeleri kulandı: “Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad el-Şeybani, Perşembe günü Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos başkanlığındaki üst düzey Kıbrıslı heyeti kabul etti.”

Suriye’nin resmi televizyonu Suriye TV de benzer ifadelerle GKRY’yi tanımladı.

RUM YÖNETİMİ BASINI UMUTLU

GKRY basınında da ziyaret şöyle verildi: "Komşu ülke ve Avrupa Birliği'nin en yakın üye ülkesi olarak Kıbrıs, Suriye ve daha geniş bölge için refah, istikrar ve güvenlik perspektifiyle Suriye halkına pratik ve aktif desteğini ifade eder. Etnik ya da dini kimlikleri ne olursa olsun Suriye halkının, özellikle Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan bu tarihi ve önemli anda, umut verici ve sürdürülebilir bir gelecek ummaya hakkı vardır. Bu bağlamda Kıbrıs, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel kuralları ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonunu olumlu ve yapıcı bir şekilde destekleyeceği yönündeki ilkeli tutumunu iletmiştir."

KKTC İLE ANLAŞMANIN KAZANDIRACAKLARI

Oysa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan’la birlikte, Suriye’nin en büyük destekçisi Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını görmezden geliyor. Rum Yönetimi, Ankara’yı Akdeniz Körfezi’ne sıkıştırma projesinde görev alıyor. Öte yandan Suriye, KKTC ile denizden komşu... KKTC ile Suriye arasında yapılacak deniz yetki alanı sınırlandırması anlaşması Şam’a çok şey kazandıracak. Rum yönetiminin daha önce yaptığı bu tür anlaşmalarda GKRY; Suriye, Lübnan ve İsrail ile neredeyse eşit deniz alanlarına sahip oldu. Fakat olası bir KKTC-Suriye anlaşması, Şam’a şu an elindekinden daha fazla deniz alanını kontrol etme hakkını verecek. Uzmanlara göre böyle bir durumda Suriye, GKRY’nin elde etiğinin 2 katına yakın bir deniz yetki alanını elde edecek.