Konu DİPKARPAZ olunca, ADALET ve İCRAAT İnanılmaz Çalışıyor!

Ne kadar yazsak da, sitemler edip çılgına dönsek de yapılanlar değişmiyor.

Bir örnek de, Dipkarpaz Belediyesi’nin geçmişten kalan diğer borçlar gibi elektrik borcundan dolayı mahkeme kararı ile makam aracının alınması oldu.

Burada suçlu olarak yargıyı göstermek, kesinlikle tek taraflı tutum olur.

Evet, yargıya intikal eden bir durum varsa gerekli karar verilecektir. Bundan hiçbir şüphemiz de yoktur.

Fakat uygulamanın sadece Dipkarpaz’da bu kadar erken yürürlüğe girmesi, kafalarda soru işareti bırakmıyor değil!

Neden arayacak olursak, içinden çıkılmaz haller ortalığı baya bir karıştıracaktır.

Bu, meselenin bir yüzü…

Diğer yüzünde ise;

Emekçinin yanında olduğunu savunan değişik karakterler! Ben isim koyamadım.

Belediyeye ilk toplu sözleşme, kadrolama ve diğer yasal hakları getiren adam suçlu oldu ve düne kadar kendi menfaat ve çıkarları için ses çıkarmayanlar da haklı olmanın peşinde.

Allah aşkına, bunlara pabuç bırakılacağını düşünecek kadar aciz olmayın!

Dipkarpaz Belediyesi dimdik ayaktadır ve öncelikle emekçi çalışanlar olmak üzere kendi halkının çıkar ve menfaatlerini savunmaya devam edecektir.

Düne kadar bu makamlara talip olanlar, bugün pervasızca özeleştiri yapmadan karalama kampanyası başlatıyor.

Allah aşkına bırakın sanal alemde şovmenlik yapmayı…

Yazdığınız kelimeleri yan yana getirecek ne bilgi, ne de yetenek yokken akıl hocalarınız aracığı ile prim yapmaya çalışmak, aciz bir davranıştır.

Karpaz’ın uzaktan göründüğünün aksine, arkasında bambaşka bir dünyası ve hayatı vardır.

Uzaktan laf atarak şovmenlik yapmak yerine, işçi maaşı ile makam aracı arasında kalıp, işçi maaşlarını ödeyen bir Başkanı eleştirdiğinizin farkına varın.

Evet, ateşten gömlektir Dipkarpaz’da görev yapmak.

Önce yürek, sonra elif gibi dimdik bir duruş ister.

Her şeyden önce de ADAMLIK ister.

Biliyorum bazılarına uzak gelecek bu kelimeler ama algıları açın lütfen.

Grevden devir alınan bir beldenin bugün ne durumda olduğu gözle görünecek kadar aşikardır.

Bunları görmemek nankörlüktür…

Dipkarpaz üzerinde oynana oyunların farkındayız. Duracak mıyız? ASLA

Bizi izlemeye devam edin…

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun!