  • BIST 11134.73
  • Altın 4391.965
  • Dolar 40.9308
  • Euro 47.7237
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

KOOP Bank'da da grev var!

» »
Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos’tan beri süresiz grevde olduklarını, Koopbank’ta ise dayanışma amaçlı uyarı grevi yapılacağını açıkladı.
KOOP Bank'da da grev var!

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos’tan beri süresiz grevde olduklarını, Koopbank’ta ise dayanışma amaçlı uyarı grevi yapılacağını açıkladı. Güröz, hâlâ muhatap bulamadıklarını belirterek bugün basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos 2025’ten bu yana süresiz grev başlatan Koop-Sen, sendikanın hâlâ karşısında muhatap bulamadığını açıkladı.

Koop-Sen Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mehmetali Güröz tarafından yapılan açıklamada, grev konusunun yalnızca hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar olmadığı belirtildi. Açıklamada, Ağustos ayı itibarıyla Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçındığı belirtilen, Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini belirten atanmış Banka ve İştirak Yöneticileri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Güröz, “İştiraklerin zor durumda olma sebebini çalışanlarmış gibi gösterenler, sorunun yöneticilerle ilgili olduğunu görmek istememektedirler” ifadelerini kullandı.

Sendika, bugün Koop-bank Genel Müdürlük önünde Koop-süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda süresiz grev, Koop-bank’ta ise dayanışma ve destek amaçlı uyarı grevi yapılacağını bildirdi. Basın açıklamasının saat 10:00’da gerçekleştirileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenierenköy ve Alsancak’ta Araç Yangınları20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:45
  • Demirhan’da Süpermarkette Hırsızlık20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:43
  • Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:42
  • Ercan’da uyuşturucu bulundu20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:30
  • “Trafidar” özel hayatın gizliliğine müdahale etmiyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:52
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:49
  • Yüksek Mahkeme: AB Sözcüsü’nün açıklaması KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtı20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:25
  • DEV-İŞ, hukuki mücadele başlatıyor...20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:22
  • Dikmen'de yangına anında müdahale...20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21
  • 3 kurşunlama olayıyla bağlantıları araştırılıyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti