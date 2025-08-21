KOOP Bank'da da grev var!

Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos’tan beri süresiz grevde olduklarını, Koopbank’ta ise dayanışma amaçlı uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda 12 Ağustos’tan beri süresiz grevde olduklarını, Koopbank’ta ise dayanışma amaçlı uyarı grevi yapılacağını açıkladı. Güröz, hâlâ muhatap bulamadıklarını belirterek bugün basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Koop-Sen Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mehmetali Güröz tarafından yapılan açıklamada, grev konusunun yalnızca hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar olmadığı belirtildi. Açıklamada, Ağustos ayı itibarıyla Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçındığı belirtilen, Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini belirten atanmış Banka ve İştirak Yöneticileri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Güröz, “İştiraklerin zor durumda olma sebebini çalışanlarmış gibi gösterenler, sorunun yöneticilerle ilgili olduğunu görmek istememektedirler” ifadelerini kullandı.

Sendika, bugün Koop-bank Genel Müdürlük önünde Koop-süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda süresiz grev, Koop-bank’ta ise dayanışma ve destek amaçlı uyarı grevi yapılacağını bildirdi. Basın açıklamasının saat 10:00’da gerçekleştirileceği belirtildi.