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Koop-BANK'ta GREV! Bankanın tüm şubelerinde grev var!

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Binboğa'da 15 gündür iş yok!
Koop-BANK'ta GREV! Bankanın tüm şubelerinde grev var!

Binboğa'da 15 gün iş yok!

Koop-Sen Sendika Başkanı Mehmet Ali Güröz, Kıbrıs Genç TV'de Oshan Sabırlı'nın sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu. Güröz, Binboğa işletmesinde iki büyük sorun yaşandığını belirterek, fabrikanın 15 gündür üretim yapamadığını açıkladı.

Binboğa'nın çek yasağına girdiğini söyleyen Güröz, bu nedenle tüm işlemlerin durduğunu ve fabrikanın adeta kapanma noktasına geldiğini vurguladı. Güröz, "Binboğa çek yasağından çıkmadığı sürece üretim yapılamayacak. Çalışanlar belirsizlik içinde bekliyor" dedi.

Sendika olarak sorunların çözümü için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Güröz, henüz Binboğa yönetiminin herhangi bir adım atmadığını belirtti. Güröz, Binboğa'nın %99 hissesine sahip olan KOOP-BANK’ın da elini taşın altına koymadığını söyledi.

Öte yandan Güröz, Binboğa’da hâlâ bir yönetici ataması yapılmadığını, şirketin sahipsiz bırakıldığını kaydetti. "Mukayyit'in acilen idare memuru ataması gerekiyor. Çalışanlar yalnız bırakıldı ve haklılar," ifadelerini kullandı.

KOOP-BANK'ta Toplu İş Sözleşmesi Krizi

Koop-Sen Başkanı Güröz, KOOP-BANK’ta yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri hakkında da bilgi verdi. Görüşmelerde birçok konuda uzlaşı sağlandığını belirten Güröz, sendikanın maaş artışı talebinde bulunmadığını, ancak banka yönetiminin süreci tıkadığını söyledi.

Görüşmeler, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yurt dışında olması nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Başkanın dönüşüne rağmen toplantılar yeniden başlatılmadı.

Özellikle Genel Müdür'ün, bazı çalışanlara %40 oranında özel zam yapılması yönünde adım atmak istemesi gerilimi artırdı. Güröz, bu keyfi uygulamayı kabul etmediklerini ve sendikanın mahkemeden ara emri alarak müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Mahkemenin ara emri kararı sonrasında, Genel Müdür TİS imzalamayacağını ve grev yapılabileceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Koop-Sen, çalışanların da desteğiyle grev kararı aldı.

Genel Müdür’ün Tehditleri Tepki Çekti

Mehmet Ali Güröz, Genel Müdür'ün sendika hesabına destek vererek sosyal medyada "beğeni" yapan personelleri tehdit ettiğini ve kara listeye aldığını iddia etti. "Ben bilirim, ben yaparım" anlayışıyla hareket eden yönetimin çalışanlar arasında ciddi rahatsızlık yarattığını söyleyen Güröz, grevin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Güröz, "Grev, Koop-Sen için her zaman son çaredir. Diyalog kapısı açık tutulmadığı ve uzlaşı sağlanmadığı takdirde, grev yarın da devam edecek" diyerek çağrısını yineledi.

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