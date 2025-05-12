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Koop-Bank'tan Personel alımında "Torpil" iddialarına açıklama!

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Koopbank’tan Personel Alımına İlişkin Açıklama: Süreç Şeffaf ve Objektif Kriterlerle Yürütüldü
Koop-Bank'tan Personel alımında "Torpil" iddialarına açıklama!

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), son günlerde kamuoyunda ve bazı basın yayın organlarında yer alan “personel alımında haksızlık yapıldığı” iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, mülakat sürecine dair gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, yakın dönemde gerçekleştirilen personel alım süreciyle ilgili olarak bir adayın haksızlığa uğradığı yönünde iddialar ortaya atıldığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürece dair detaylar paylaşıldı.

Koopbank, işe alım sürecinde şeffaflık, liyakat, eşitlik ve kurumsal vizyon uyumu ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalındığını belirterek, söz konusu alımda bu ilkelerden en ufak bir sapma olmadığını bildirdi.

Mülakatların, 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden teşkil edilen bir komisyon tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, adayların 9 ayrı değerlendirme kriteri üzerinden puanlandığı, her üyenin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak sonucun belirlendiği kaydedildi.

Adaya Puanlama Detayları Sunuldu

İddiaların merkezinde yer alan adayın talebi üzerine, kendisine hem kendi puanları hem de bir üst sırada yer alarak yerleşen adayın puanları şeffaf bir şekilde iletildi.

Açıklamada ayrıca, Koopbank’ta son 6 yıldır personel alımlarının yalnızca yazılı sınav ve mülakat performansına göre yapıldığı belirtilerek, değerlendirme sisteminin %60 yazılı sınav ve %40 mülakat ağırlıklı puanlamaya dayandığı ifade edildi.

“Uluslararası Standartlara Uygun Bir Yöntem”

Bankanın değerlendirme sisteminde sadece bilgi düzeyinin değil; adayların genel performansı, gelişim potansiyeli ve kurumsal vizyona uyum kabiliyetlerinin de dikkate alındığı aktarıldı. Bu uygulamanın yalnızca Koopbank’ta değil, ulusal ve uluslararası birçok saygın kurumda da standart bir yöntem olduğuna dikkat çekildi.

Son olarak açıklamada, söz konusu adayın toplam puanının sıralamaya girmeye yeterli olmadığı belirtilerek, alınan sonuçların tamamen objektif kriterlere dayandığı ve herhangi başka bir etkenin sürece müdahalesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Koopbank Yönetim Kurulu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Basında gündeme gelen iddialar, Bankamızın temel ilkeleriyle çelişmekte ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız, karar süreçlerinde yalnızca kurumsal değerlerine ve objektif kriterlere bağlı kalarak hareket etmektedir. Tüm süreçlerimizi her zaman olduğu gibi şeffaflık, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütmeye ve kamuoyuna karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”

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