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KOOP-SÜT'e okkalı ZAM!

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Koop-Süt ürünlerine zam: 1 litre süt 53,50 TL oldu
KOOP-SÜT'e okkalı ZAM!

Çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 10,5 oranında zammın ardından Koop-Süt ürünlerine de zam geldi.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, 1 litre sütün fiyatı 43,45 TL'den 53,50 TL'ye yükseldi.

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