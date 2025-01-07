KOOP-SÜT'e okkalı ZAM!

Çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 10,5 oranında zammın ardından Koop-Süt ürünlerine de zam geldi.
Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, 1 litre sütün fiyatı 43,45 TL'den 53,50 TL'ye yükseldi.
Çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 10,5 oranında zammın ardından Koop-Süt ürünlerine de zam geldi.
Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, 1 litre sütün fiyatı 43,45 TL'den 53,50 TL'ye yükseldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.