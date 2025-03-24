Koop-Süt’te sular durulmuyor! Koop-Süt’te şok istifa

Koop-Süt’te sular durulmuyor! Maaş ödemelerindeki gecikmelerle gündeme gelen şirkette, Genel Müdür Türker Yüksel’in istifa ettiği öğrenildi.

Yüksel istifasını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sundu. Ancak Koop-Süt yönetiminin bu istifayı kabul edip etmeyeceği ve yerine kimin getirileceği belirsizliğini koruyor.

Özellikle maaş aksaklıkları nedeniyle huzursuz olan çalışanlar, bu gelişmenin şirkete nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.