Koop-Süt’te sular durulmuyor! Koop-Süt’te şok istifa

Koop-Süt’te sular durulmuyor! Maaş ödemelerindeki gecikmelerle gündeme gelen şirkette, Genel Müdür Türker Yüksel’in istifa ettiği öğrenildi.
Yüksel istifasını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sundu. Ancak Koop-Süt yönetiminin bu istifayı kabul edip etmeyeceği ve yerine kimin getirileceği belirsizliğini koruyor.
Özellikle maaş aksaklıkları nedeniyle huzursuz olan çalışanlar, bu gelişmenin şirkete nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.
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