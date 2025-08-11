Kooperatif çalışanları 11 gündür maaş almıyor: Bugün maaşlar ödenmezse süresiz greve gidilecek!

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, bu soruna ilişkin planlanan grevi ertelediklerini, yetkililere maaş ödemeleri için ek süre tanıdıklarını ancak hükümetin hala maaş ödemeleri için garanti vermediğini belirtti.

Güröz, Bakanlar Kurulu’nun sunduğu birçok öneri ve maaş ödemeleri karşılığında kooperatif çalışanlarından haklardan vazgeçmelerini istediğini ifade etti. Güröz, bugün de taleplerin karşılanmaması halinde süresiz greve başlanacağını söyledi.

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, Kanal T’de yayımlanan ve Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu “Kaptan’ın Günlüğü” programına konuk oldu.

Ayrıca, Güröz, Bakanlar Kurulu’nun maaş ödemeleri karşılığında kooperatif çalışanlarına hayat pahalılığı yansıması yapmayacaklarını, bayramlık ödemeyeceklerini, emekli tazminatlarında değişiklik yapılacağını ve 13. maaşın kaldırılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Kooperatiflerde emir kulu haline gelmiş yöneticilere de seslenerek istifaya çağıran Güröz, yöneticilerin sahaya inmesi ve çalışanların yanında olması gerektiğini vurguladı.

"BUGÜN TALEPLERİMİZİN KARŞILANMAMASI VE YA ÇALIŞANLARIN MAAŞLARININ ÖDENMEMESİ HALİNDE YARIN SÜRESİZ GREVE GİDİLECEK!"

Programda son olarak, bugün saat 15.30 civarında gerçekleşeceğini belirttiği Bakanlar Kurulu toplantısına işaret eden Güröz, taleplerinin karşılanmaması ve ya çalışanların maaşlarının ödenmemesi halinde yarın süresiz greve başlayacaklarını ve bu mücadeleyi ölümüne sürdüreceklerini ifade etti.