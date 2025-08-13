Kooperatif İştiraklerinde 44 kişi işten durdurulacak!
Sendika ve çalışanlar tepkili.
Güröz "sarı öküzü" vermeyeceğiz.
KOOP-SEN: "ARKADAŞLARIMIZIN İŞİNE SON VERMELERİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"
Koop-Sen 12 gündür yaşanan maaş krizinin ardından süresiz greve gitme kararı aldı. Grevin ikinci gününde Başbakanlık önünde toplanan Kooperatif çalışanları eyleme devam ediyor. Eylemde konuşan Koop-Sen Başkanı, hayat pahalılığı oranında artışın kabul edildiğini ancak sunulan 8 maddelik şartların 7'si konusunda sıkıntıların devam ettiğini belirterek "Bugün aldığımız istihbarata göre maaşlar ödenecek ancak 44 arkadaşımızın işine son verilecek, bunu kabul etmiyoruz" dedi.
