Koop'ta grev 7. gününde!

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev, eylemin 7. gününde sabah saat 08.00’de Turizm Bakanlığı önünde devam edecek.
Koop-Sen, grevin altıncı gününde Başbakan Yardımcılığı ve ilgili bakanlık önünde eylem yaptı. Sendika Başkanı Mehmetali Güröz, haklardan geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, grevin kooperatiflerin yaşaması ve topluma hizmet vermesi amacıyla sürdürüleceğini belirtti.
Koop-Sen, eylemlerini yarın yeniden kooperatiflerin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne taşıyacak.
Öte yandan Güröz, perşembe günü Kooperatif Merkez Bankası’nda grevde olacaklarını kaydetti.
