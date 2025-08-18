  • BIST 10870.57
KOOP'un üç iştiraktekinde grev

KOOP-SEN KOOP'un üç iştiraktekinde greve devam ediyor
KOOP'un üç iştiraktekinde grev

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevi bugün de devam edecek.

Sendika Başkanı Mehmetali Güröz, bugün saat 08.00’den itibaren Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde toplanıp, saat 10.00’da basın açıklaması yapacak.

Güröz yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın karşısında hala muhatap bulamadığını belirterek, toplu iş sözleşmesine rağmen çalışanları işten durdurma kararından vazgeçilmemesi nedeniyle eylemin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde devam edeceğini kaydetti.

