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Köpeklerdeki Bu Belirtiler Depresyon İşareti Olabilir

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Yapılan bir araştırmaya göre, evcil köpeklerin dörtte üçü, kaygı ve depresyon da dahil olmak üzere çeşitli ruhsal sorunların belirtilerini gösteriyor. Uzmanlar köpekleri mutlu edecek kalıcı çözüm önerilerini sıraladı.
Köpeklerdeki Bu Belirtiler Depresyon İşareti Olabilir

Köpeğiniz asık suratlı mı? Üzgün ve sıkıntılı mı duruyor? Biricik dostunuz yalnız değil. Birleşik Krallık’ta 1000 köpek üzerinde yapılan araştırmalar, İngiliz köpeklerin yaklaşık dörtte üçünün ruhsal sağlıklarının düzgün olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, yaklaşık 8,8 milyon köpeğin kaygı ya da depresyon gibi zihinsel hastalıkları işaret eden davranışlar gösterdiğini belirttiler.

Köpeğinizin depresyonda olup olmadığını anlamak için dikkat edebileceğiniz birkaç nokta mevcut. En yaygın belirtiler arasında iştah kaybı, etrafa zarar verme isteği ve düşük enerji gibi durumlar bulunuyor. Eskiden zevk aldıkları şeylere karşı ilgilerini kaybeden ya da hiperaktif olup sürekli havlayan köpekler, aslında can sıkıntısı ya da mutsuzluk gibi sorunlarla iç içe olabilir.

KÖPEK SAHİPLERİ DURUMUN FARKINDA BİLE DEĞİL

Guide Dogs adlı derneğin, ülke çapında 1.000 köpek sahibiyle yaptığı araştırmanın sonucu olan bulgular, köpek sahiplerinin dörtte birinin yaptığı itiraflarla ortaya çıktı. Buna göre köpek sahipleri, hayvanlarının zihinsel sağlıklarının kötü olabileceğini fark etmiyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bir köpeği neşelendirmeye çalışmanın yaygın yolları arasında onu uzun bir yürüyüşe çıkarmak, ona ilgi göstermek ve sevdiği şeyleri yaptırmak gibi basit şeyler yer alıyor. Ayrıca etkileşimli oyuncaklar gibi zihinsel uyarıcı seçenekler de aynı derecede önemli olabilir.

Araştırmayla ilgili konuşan Guide Dogs Bilim Direktörü Dr. Helen Whiteside: “Köpeklerin mutlu olmak için sadece, günde bir veya iki kez yürüyüşe ihtiyacı olduğunu düşünmek modası geçmiş bir bakış açısı.”

“Köpekler, farklı zihinsel uyarı biçimleri olmadan, zihinsel sağlıkları üzerinde büyük bir etkisi olabilecek kaygı ve hayal kırıklığı gibi davranış sorunlarının belirtilerini göstermeye başlayabilirler. Köpeğinize çeşitli aktiviteler yaptırıp onların hayatlarına farklılık sağlamak durumları düzeltebilir.” diyor.

Guide Dogs, farklı aktivitelerle zihinsel uyarıları artırılan köpeklerin kaliteli uykuya ve dinlenme sürelerine de ihtiyaç duyacağını kaydetti.

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