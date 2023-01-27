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Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna’ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 11 ayı aşkın bir süredir devam ederken ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan kaynaklar Putin'in büyük kapsamlı yeni bir taarruza geçeceğini duyurdu.
Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna’ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya işgali sonrasında savaş bitmek bilmezken, endişe yaratan bir iddia ABD medyasından geldi.

ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuk çabalarına rağmen kısa bir süre içinde Ukrayna’ya büyük çaplı bir taarruz başlatacağını açıkladı.

Bloomberg’de yer alan haberde, “Putin, kayıplar devam ederken Ukrayna’da yeni bir saldırı planlıyor” denilirken, çatışmaların uzun bir süre daha devam etmesinden endişe edildiği kaydedildi. Rusya’nın Ukrayna’dan bazı toprakların kontrolünü almak istediği belirtilirken, “Kremlin’e yakın kaynaklar yeni taarruzun Şubat ya da Mart ayında gerçekleşebileceğini söyledi. Kaynaklar ilkbaharda yeni bir seferberlik kararının alınabileceğini belirtti” ifadesine yer verildi.

“BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI GİBİ OLABİLİR”

Putin’in uzun soluklu bir savaşa hazırlandığı kaydedilirken, Rusya’nın yeni saldırısının Kiev’in ABD ve Avrupa’dan silah, tank ve mühimmat desteği almadan önce saldırmayı planladığı da belirtildi.

Öte yandan Kremlin tarafından kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin başkanı Andrei Kortunov da bir açıklama yaptı. Bloomberg’e konuşan Kortunov, “Eğer bir şey değişmezse Birinci Dünya Savaşı gibi savaşın yıllar sürdüğü bir durum yaşanabilir. Her iki taraf da zamanın kendi yanlarında olduğunu düşünüyor. Putin, Batı ya da Ukrayna’nın eninde sonunda yorulacağından emin” dedi.

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