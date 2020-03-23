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Koronavirüs tespit edilen NBA oyuncusu Gobert: Tat ve koku alma duyularımı kaybettim

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Koronavirüs tespit edilen NBA oyuncusu Gobert: Tat ve koku alma duyularımı kaybettim
Koronavirüs tespit edilen NBA oyuncusu Gobert: Tat ve koku alma duyularımı kaybettim

Koronavirüs'e yakalanan NBA oyuncusu Rudy Gobert sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Son dört gündür hiçbir şeyin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bu duyularımı kaybettim" dedi

Koronavirüs testi pozitif çıkan NBA oyuncusu Rudy Gobert sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki pivot, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde tat ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi.

Eurosport Türkiye'nin aktardığına göre, Gobert paylaşımında şunları ifade etti: "Tat ve koku alma kaybı kesinlikle virüs semptomlarından. Son dört gündür hiçbir şeyin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bu duyularımı kaybettim. Aynı şeyi yaşayan var mı?"

Yaklaşık iki hafta önce Koronavirüs tanısı konulan Utah Jazz'ın oyuncusu Rudy Gobert, test sonucunun ardından karantina altına alınmıştı. Gobert, test dönemi öncesinde bir basın toplantısında bütün muhabirlerin mikrofonlarını kasten elleyip, “Bakın ben de sizin gibiyim. Sizinle aramıza koronavirüs engeli koymalarını anlamıyorum. Siz de değerlisiniz ben de” demiş ve tepki toplamıştı.

Gobert’in yanı sıra Donovan MitchellChristian WoodKevin Durant ve Marcus Smart’a Koronavirüs tanısı konulurken Brooklyn Nets’ten ve Los Angeles Lakers’tan adı açıklanmayan bazı oyuncuların da Koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

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