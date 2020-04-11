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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs: Yeni Zelanda zafer ilan etti

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Başbakan Ardern, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının hastalığın bulaşım zincirini kırdığını duyurdu. Yeni Zelanda, hastalığın ilk çıktığı Aralık 2019’da ülke sınırlarını kapatmıştı.
Koronavirüs: Yeni Zelanda zafer ilan etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden gelmeye yaklaştığını ve bir hafta sonra yasakların kaldırılacağını duyurdu.

Başbakan Ardern, işverenlerin sosyal izolasyon kurallarının uygulanmasını temin etmeleri durumunda çalışanların işe dönmesine izin verileceğini belirtti.

YENİ ZELANDA’DA BİR ÖLÜ VAR

Sokağa çıkma yasağının hastalığın bulaşım zincirini kırdığını söyleyen Ardern, dün son 24 saatte 29 vaka tespit edildiğini, bunun son dört gündür yeni vaka sayısının üst üste düşüş göstermesi demek olduğunu belirtti.

19 Aralık’ta sınırlarını kapatan ülke, 26 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Hürriyet'in aktardığı habere göre 1239 hasta bulunana Yeni Zelanda’da şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti.

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