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Kosova'da Yerel Seçimlerin Tarihi Belli Oldu

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Kosova'daki yerel seçimler 17 Ekim'de düzenlenecek.
Kosova'da Yerel Seçimlerin Tarihi Belli Oldu

Kosova'daki yerel seçimler 17 Ekim'de düzenlenecek.

Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin 17 Ekim'i yerel seçimlerin yapılacağı tarih olarak belirlediği ifade edildi.

Osmani'nin bu kararı, 2 Haziran'da ülkedeki siyasi oluşumlarla yaptığı istişareler sonucunda ve Yerel Seçim Yasası'na dayanarak aldığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Seçim Komisyonuna, seçimlerin organizasyonu için gerekli adımların atılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Kosova'da yerel seçimler en son 22 Ekim 2017'de düzenlenmiş, bu seçimlere yüzde 44,1 katılım sağlanmıştı.

 

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