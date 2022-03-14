Kremlin'den ABD'nin iddiasına yalanlama: 'Çin'den askeri yardım istemedik'

Peskov, Rusya'nın "Ukrayna'daki özel operasyonunu bağımsız yürütme potansiyeline sahip olduğunu" söyledi.

Peskov ayrıca "Ukrayna operasyonunun başta belirlenen takvimde gerçekleştirileceğini" belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın sivil kayıplarını önlemeyi ve başkent Kiev dahil büyük nüfuslu merkezlere saldırmaktan kaçınmayı planladığını söyledi.

Ancak Peskov, Rossiya 24 televizyonunda yayımlanan açıklamalarında "şehir savaşının kaçınılmaz olarak çok sayıda sivilin kaybına yol açacağını" ekledi.

Sözcü "Savunma Bakanlığı barışcıl nüfusun güvenliğini maksimum düzeyde sağlarken, insani tahliyeler için kullanılan alanlar hariç, büyük nüfus merkezlerini tamamen kontrolü altına alma ihtimalini de dışlamıyor" dedi.

Peskov ayrıca, ABD ve AB yetkilierinin "Rusya'yı sivil kayıpların sorumluluğunu yüklemek için Ukrayna'daki büyük kentlere saldırmaya zorladığını "savundu ve "Biz bu tutumun provokatif olduğunu düşünüyoruz" diye de ekledi.