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Kremlin’den ‘Putin beni tehdit etti’ diyen Boris Johnson’a çok sert tepki

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Rusya lideri Putin'in "Canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” diyerek kendisini tehdit ettiğini söyleyen eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Moskova’dan yanıt geldi.
Kremlin’den ‘Putin beni tehdit etti’ diyen Boris Johnson’a çok sert tepki

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna işgali öncesinde Rusya lideri Putin'in kendisini açık açık tehdit ettiği yönündeki sözlerine Moskova'dan çok sert tepki geldi.

Skandallar sonrası temmuzda istifa eden eski İngiltere Başbakanı Johnson, BBC’de yayınlanacak “Putin Batı’ya karşı” belgeselinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini açıkça füze saldırısıyla tehdit ettiğini söylemişti. Johnson, Ukrayna’yı işgal etmemesi için ikna etmeye çalıştığı Putin’in kendisine “Boris, canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” dediğini aktarmıştı.

Dünya basınında olay yaratan açıklamayla ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini savunan Johnson'ın “açıkça yalan söylediğini” kaydetti.

Peskov, “Johnson'ın sözleri doğru değil, aslında tam olarak yalan” dedi.

Rusya’nın 2. yılına yaklaşan Ukrayna işgali, Moskova ve Kiev’e askeri destek veren Londra arasında gerilimin hızla artmasına yol açıyor.

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