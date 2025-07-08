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KŞK, kayıp kişileri bulmak için yapay zekaya yöneldi

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Kıbrıs’ta kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalarda yapay zekâ destekli dijital arşiv taramaları ve yer altı radarları kullanılarak mezar yerlerinin daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.
KŞK, kayıp kişileri bulmak için yapay zekaya yöneldi

Kıbrıs’taki kayıp kişileri araştıran, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), geçmişteki çatışmalar sırasında kaybolan insanların kalıntılarını bulma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladığını duyurdu. Adanın her iki tarafından temsilcilerin yer aldığı komite, bu teknolojik adımın araştırmalara büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kayıp şahıslar meselesi, Kıbrıs’ın onlarca yıldır süren bölünmüşlüğünün en hassas konularından biri olmaya devam ediyor. Ancak bu konu, aynı zamanda Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak bir insani amaç etrafında iş birliği yaptığı nadir alanlardan biri.

KŞK, 1960’lı yıllardaki toplumlararası şiddet olayları ve 1974’teki Türk Barış Harekâtı sırasında kaybolan toplam 2.002 kişinin akıbetini araştırmakla görevli.

Konuyla ilgili konuşan BM’nin KŞK temsilcisi Pierre Gentile, "Yeni teknolojiler sayesinde kayıplarla ilgili cevaplara ulaşma kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Listemizdeki son kayıp kişinin akıbeti belirlenene kadar çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz" dedi.

Gentile, yapay zekanın dijital arşivleri tarayarak yeni potansiyel mezar yerlerinin belirlenmesinde kullanılacağını, ayrıca gömü alanlarını tespit etmek için yer altı radarı teknolojisinin daha geniş ölçekte değerlendirileceğini aktardı.

Komitede Kıbrıslı Türkleri temsil eden Hakkı Müftüzade ise, "Bu son derece hassas bir insani mesele ve yaptığımız işi kutsal görüyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

 

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