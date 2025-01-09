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KSTU, "KSTUKit Parkinson Tanı Kiti" projesini tanıttı

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), Parkinson Hastalığı konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla bir Seminer düzenledi.
KSTU, "KSTUKit Parkinson Tanı Kiti" projesini tanıttı

Etkinlikte sağlık profesyonelleri ve toplumun farklı kesimlerinden katılımcılar hazır bulundu.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade, Parkinson hastalığının belirtileri ve teşhis süreçlerini anlattı. "Hastalığın en kritik belirtileri arasında istirahat tremoru, hareketlerde yavaşlama (bradikinezi) ve kas sertliği (rijidite) yer alıyor. Ancak erken tanı ile hastaların yaşam kalitesi büyük ölçüde artırılabilir," dedi. Kaymakamzade, özellikle yaşlı bireylerde sık görülen hastalığın genetik faktörlere dayalı risklerinin de araştırıldığını belirtti.

GENETİK FAKTÖRLERİN ROLÜ

Bir Ar-Ge projesi olarak kiti KSTU dekanı Prof Dr. Kerem Teralı tanıttı. Teralı, hastalığın genetik mimarisi ve çevresel faktörlerin etkisi üzerine konuştu. "Parkinson, genetik ve çevresel etmenlerin birleşimiyle ortaya çıkan karmaşık bir nörodejeneratif hastalık. Genetik testler sayesinde bireylerin hastalığa yakalanma riski tespit edilebiliyor," dedi. Teralı, KSTUKit Parkinson Tanı Kiti'nin bu alandaki yenilikçi bir girişim olduğunu vurguladı.

KSTUKIT TANITILDI

Toplantıda, KSTUKit Parkinson Tanı Kiti'nin teknik detayları açıklandı. Kitin, real-time PCR yöntemiyle çalıştığı ve sekiz genetik varyantı analiz ederek bireylerin hastalığa yakalanma riskini yüzde 72'ye kadar azaltabileceği ya da 709 kata kadar artırabileceği ifade edildi. Prof. Dr. Teralı, "Bu kit, genetik verilerle risk analizini birleştirerek erken tanıya büyük katkı sağlayacak," dedi.

 

TANI VE TEDAVİDE YENİ UFUKLAR

KSTUKit, hem sağlık profesyonellerine hem de bireylere genetik temelli risk analizi sunarak Parkinson hastalığıyla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Kitin geliştirilmesi sırasında uluslararası veri tabanlarından elde edilen bilgilerin kullanıldığı ve ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırıldığı belirtildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi ve salonunu bu etkinliğe tahsis ettiği için K. T. Tabipleri Birliği'ne de teşekkür edildi.

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