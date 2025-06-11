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KSTÜ'de yürütülen “Sahte diploma” davası 27 Haziran’a ertelendi

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KSTÜ'de yürütülen "sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında yargılanan, Serdal Gündüz, Barış Sel, Amir Shakerifard ile asistan Berk Özbek’in davası, 27 Haziran’a ertelendi.
KSTÜ'de yürütülen “Sahte diploma” davası 27 Haziran’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan sanıklar, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, üniversitenin genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ile asistan Berk Özbek’in yer aldığı duruşmada sanıkları, avukatlar Hasan Yücelen, Doğa Zeki, Talat Tanca ve Mustafa Uluğ temsil etti.

Mahkeme heyeti, davayı görüşmek üzere 27 Haziran Cuma gününe erteledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde daha önce yapılan ilk tahkikat duruşmasında iki tanık dinlenmiş, 24 emare mahkemeye sunulmuştu. Sanık Barış Sel, hakkında 20, Serdal Gündüz hakkında ise 14 ayrı dava dosyası hazırlanmıştı.

Sanıklar hakkında, “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik” ve “müstahdem tarafından sirkat” gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

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