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KTAMS, Başbakanlık önünde açıklama yapacak: Hükümetin yasa dışı ve liyakatsiz atamaları devam ediyor

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, UBP-DP-YDP hükümetinin kötü yönetimi ve yasa dışı atamalar nedeniyle halkın yaşam kalitesinin giderek düştüğünü açıkladı. Sendika, 4 Temmuz’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
KTAMS, Başbakanlık önünde açıklama yapacak: Hükümetin yasa dışı ve liyakatsiz atamaları devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP-DP-YDP hükümetinin kötü yönetimi nedeniyle halkın yaşam kalitesinin giderek düştüğünü açıkladı.

Maliyenin kötü yönetilmesiyle bütçe açığının büyüdüğünü, kamu kurumlarında ise yasa dışı ve liyakatsiz atamalarla birçok kurumun zarar gördüğünü belirten sendika, kamu hizmetlerinde yasadışı uygulamaların sürdüğünü vurguladı.

KTAMS, donanımlı gençlerin göç etmek zorunda kaldığını, partizanca yandaş istihdamlarının ve yüksek maaşlı danışman atamalarının devam ettiğini ifade etti. Sendika, sorunların büyüdüğü dönemde Meclis’in üç ay tatil yapmasına da tepki gösterdi.

Halkın mutsuzluğuna ve gelecek kaygısına dikkat çekmek amacıyla KTAMS, 4 Temmuz günü saat 09.30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu.

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