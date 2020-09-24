  • BIST 1.116
  • Altın 455,065
  • Dolar 7,6177
  • Euro 8,8642
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı: "Grev devam edecek"

» »
KTAMS, kamuda rotasyon usulü çalışma talebine yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. 
KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı: "Grev devam edecek"

KTAMS, kamuda rotasyon usulü çalışma talebine yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. 

Sendika eylem sırasında "Duyarsız ve Sorumsuz UBP- HP hükümeti" yazılı pankart açtı. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın başlattığı grevlere rağmen hükümetin, sendikanın rotasyon usulü çalışma talebine yazılı ve resmi hiçbir yanıt vermediğini kaydetti. 

Bu konuda Hükümetin duyarsız ve sorumsuz davrandığını savunan Bengihan, hükümetin bu tavırlarını protesto etmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi. 

Taleplerine karşı cevap alamadıklarını, çünkü bakanlar arasında anlaşmazlıklar olduğunu ifade eden Bengihan, hükümete yönelik suçlamalarda bulundu. 

Bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını ifade eden Bengihan, taleplerinin Hizmetlerin aksamayacağı şekilde rotasyon uygulaması olduğunu söyledi. 

Bengihan, grevi devam ettireceklerini belirterek, hükümeti iyi idare yasasına uygun karar çıkarmaya çağırdı. 

Bazı sendikalara da hükümetin yanında durduğu gerekçesiyle eleştiride bulunan Bengihan, hükümete, bugün mesai bitimine kadar taraflarına cevap gelmemesi durumda grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu. 

Bengihan, yarın Vergi dairesi vezneleride grev başlatılacağını, ayrıca 27 Eylül'de de limanlardaki grev yasağının biteceğini ve yapılacak değerlendirmenin ardından grevin limanlarda yeniden yapılabileceğini söyledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı: "Grev devam edecek"24 Eylül 2020 Perşembe 15:31
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü'nden bildiri!24 Eylül 2020 Perşembe 15:27
  • Bisikletler ileriye sürüldü!24 Eylül 2020 Perşembe 15:24
  • Eşinin evine zorla girip,bıçak zoruyla kaçırdı!24 Eylül 2020 Perşembe 15:20
  • Kaner Group’tan DAÜ yeni burs sistemine destek24 Eylül 2020 Perşembe 15:15
  • BY Mağusa: Coğrafya kaderdir, susuzluk değil24 Eylül 2020 Perşembe 15:10
  • UKÜ'den önemli temsiliyet!24 Eylül 2020 Perşembe 15:08
  • Serdar Denktaş: Tatar bu manipülatöre prim veriyor24 Eylül 2020 Perşembe 12:48
  • EL-Sen strateji değişti24 Eylül 2020 Perşembe 12:30
  • Başbakan Tatar DAÜ’yü Ziyaret Etti24 Eylül 2020 Perşembe 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti