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KTAMS, değiştirilen Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası’nı eleştirdi

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası’nda yapılan son değişiklikte yetki devrinde liyakatin göz ardı erildiğini savunarak, yasada uygun düzenleme yapılmazsa hukuk yoluna başvuracağını duyurdu.
KTAMS, değiştirilen Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası’nı eleştirdi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası’na işaret ederek, esas yasanın izin verme yetkisi ve yetki devriyle ilgili 6’ncı maddesinin Çalışma Bakanı’nın görevleri ile yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen “astlarına” devredebileceği şekilde değiştirildiğini ifade etti.

Bu değişikliğin teknik kurul toplanmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yapıldığını savunan Güven Bengihan, mevcut yasada yetki devri için “üniversite mezuniyeti veya yükseköğrenim gerektiren hizmet sınıflarındaki kadroya atanmış olma” koşulu arandığını yeni düzenlemeyle bunun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Yasanın Resmi Gazetede yayınlanan son şeklinde yetki devrinin asıl ve sürekli kadrolarda olmayan personele de yapılabileceğini savunan Bengihan, “Yoruma açık bırakılan bu maddeyle bakanın yetkilerini liyakat dikkate alınmaksızın herhangi bir personele devredebilmesi Kamu Görevlileri Yasası’na aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

Bengihan, söz konusu yasa liyakate uygun şekilde yeniden düzenlenmezse hukuki mücadele başlatacağını kaydetti.

 

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