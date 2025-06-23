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KTAMS’tan uyarı: Eylem süreci başlatılacak, seçimlerde görev alınmayacak

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Mahkemelerdeki personel yetersizliği ve artan iş yüküne dikkat çeken KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin taleplere duyarsız kalması halinde eylem ve seçim boykotu uyarısı yaptı.
KTAMS’tan uyarı: Eylem süreci başlatılacak, seçimlerde görev alınmayacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerdeki personel yetersizliği ve artan iş yüküne dikkat çekerek Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’nı protesto etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kontrolsüz artan nüfusa bağlı olarak hukuk ve ceza davalarının sayısının günden güne arttığını belirtti. Mahkemelerde görev yapan personelin iş yükünün fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı boyutlara ulaştığını vurgulayan Bengihan, dava dosyalarının zamanında sonuçlanabilmesi ve personelin iş yükünün hafifletilmesi açısından ihtiyaç duyulan istihdamlarla ilgili olarak Nisan ayında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yazılı sınavlar yapıldığını kaydetti.

IV. Derece Mahkeme Memurluğu, IV. Derece Tebliğ ve İcra Memurluğu ile IV. Derece Stenograf mevkileri için kadro artırımı yapılmasının ve Hukuk Mukayyitliği kadrosu için ilk atama münhali açılmasının Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından talep edilmesine rağmen, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın bu talebe olumlu yanıt vermediğini ifade eden Bengihan, şunları kaydetti:

“Mahkemelerde davalarının sonuçlanmasını bekleyen vatandaşlarımızın ve iş yükü altında ezilen mahkeme personelinin mağduriyetlerini görmezden gelen Başbakan’ın ve Maliye Bakanı’nın duyarsız ve umursamaz tutumlarını şiddetle protesto eder, olumsuz tutumlarının devam etmesi halinde sendikamızın eylemlilik süreci başlatacağını ve önümüzdeki seçimlerde üyelerimizin görev almayacağını duyururuz.”

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