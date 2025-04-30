KTBG: Ayşemden Akın’ın sonuna kadar yanındayız

KTGB’nin Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a destek belirttiği açıklama şöyle:

“Üyemiz Ayşemden Akın’ın, elde ettiği bilgilere dayanarak yayımlamakta olduğu yazı dizisi nedeniyle telefonla aranarak tehdit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Tehdit içeren ses kaydının, Ayşemden Akın tarafından polise teslim edildiğini de biliyoruz. Arayan kişinin kimliğinin polis tarafından ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Bu süreçte gazeteci Ayşemden Akın’ın güvenliğinin sağlanması da polis teşkilatının asli görevlerinden biridir.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, gazetecilerin mesleklerini güven içinde icra edebilmelerinin devletin temel sorumlulukları arasında olduğu gerçeğinden hareketle, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi belirtir, medyası özgür olmayan toplumların özgür olamayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz”