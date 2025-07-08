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KTEV burs başvuruları başladı....

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) burs başvuruları başladı.
KTEV burs başvuruları başladı....

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin  www.ktev.org adresinden elde edecekleri burs başvuru formlarını doldurarak, en geç 22 Ağustos Cuma günü saat  17.00’ye kadar vakfa teslim etmesi gerekiyor.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre 2024-25 yılında 156 öğrenciye burs, 30 çocuğa eğitim paketi ve eğitim katkısı sağlayan KTEV bu yıl da burs imkanı sunacak. Vakfın en büyük bağışçısı olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 2025-2026 eğitim yılında da vakfa katkı sağlamaya devam edecek.

 

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