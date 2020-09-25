KTFF Mali Genel Kurulu yapıldı

KTFF Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu, bugün (25 Eylül Cuma) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. COVID-19 pandemi nedeni ile sağlık tedbirleri alınan, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen genel kurulun ilk kısmında faaliyet ve mali raporlar okunurken, ikinci kısımda 2020-21 futbol sezonunun değerlendirilmesi ile ilgili konu görüşüldü.

Faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile aklandı

Genel kurulda ilk olarak divanın oluşumu sağlandı. Divan Başkanlığına Arslan Bıçaklı seçilirken, divan sekreterliklerine ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim getirildi.

Divan oluşumunun ardından faaliyet raporu mali müşavir Demir Adanır, faaliyet raporu ise KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından okundu. İki rapor da oybirliği sağlanarak aklandı.

Sertoğlu: Her şeye rağmen futbol diyerek sezonumuzu tamamladık

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuşmasına 2019-20 sezonundaki en büyük faaliyetleri ve en büyük başarılarının pandemi nedeni ile kesintiye uğrayan sezonu tamamlamak olduğunun altını çizerken, “her şeye rağmen futbol dedik ve liglerimizi oynadık” dedi. Başkan Sertoğlu bu başarının tüm kulüplerin eseri olduğunu belirterek, tümüne teşekkür etti.

Sertoğlu, 1 aylık bir süredir yazılı basın, sosyal medyada futbolun seçimi bile gölgede bıraktığını, 11’inci yılını sürdürdüğü başkanlığında futbol kulüplerinin ayakta durabilmesi ve gençliğe en iyi hizmeti vermesi için her zaman yanlarında durduğunu belirtti.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na bir yazı yazarak futbol oynama irademizi ortaya koyduk”

Kulüplerin provoke edilerek kendisinin aldığı kararı başkanlara sunacağı havası oluşturulduğunu belirten Sertoğlu, kendilerinin futbolun oynanıp oynanmayacağı gibi bir dertleri olmadığını, gündemlerinin futbolun oynanabilmesi için bazı gerekli şartların hazırlanması olduğunu söyledi.

Başkan Sertoğlu, futbolun başlatılması adına Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na bir yazı gönderdiğini belirterek, ilgili yazıyı genel kurul üyelerine dağıttı.

1 Ekim sonrasında düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve antrenmanların başlaması beklentilerini bu yazıda dile getirdiklerini, 2500-3000 PCR testi gerektiğini, testler sonucunda pozitif vakaların ve temaslıların ayrılıp diğerlerinin devam etmesi istemlerinde bulunduklarını aktaran Sertoğlu, protokol hazırlanması teleplerini yazıda ilettiklerini belirtti.

Sertoğlu, 2020-21 sezonu olması nedeni ile düşüncesinin 2020 bitmeden futbolun başlamasını ancak bu konuda öneride bulunmayacağını, kararı kulüplerin vereceğini vurguladı.

“Spor İhtisas Komisyonu’nun raporu ile bizim dediğimizle eşdeğerdir”

Hasan Sertoğlu, “Dünyada tüm bu talep ettiklerimizi hazırlayıp oynar, bizim de bunları hazırlamamız lazım. Kulüplerin hazır olmadığını görüyorum, benim işim kulüpleri batırmak değil ayakta tutmaktır. Testlerden prosedürlere her şey hazır olmadan başlarsak salgın olur, pozitifler çıkar ve ligler durursa ne olacak? Çoğu batacak, ligler dur tekrar başla ile bitmez, başlarsak bitireceğiz, durduğu anda kulüpler bunu kaldıramaz”

Sertoğlu, Spor İhtisas Komisyonu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na gönderdiği raporun detaylarının kendi dedikleri ile eşdeğer olduğunu ifade etti. Raporda önce bireysel spor yapılan federasyonlarda bireysel idman, sonrasında bireysel maçlar, müsabakalar, bir süre sonra toplu idmanlar ve yine bir süre sonra toplu maçlar yazıldığını, “sonra” kelimesinin de ucu açık olduğunu vurguladı.

“Başbakan Tatar beni aradı ve sporda devlet katkısında kesinti olmayacağını söyledi”

“Ülke ekonomisi ve kulüplerin ekonomisi zor durumdadır. Faaliyet sürdüremiyorlar, seyirci olmayacak, sosyal faaliyet yok, PCR testlerini yapmadan idman ve maçlara çıkamayız, maliyetlerin sorumluluğunu herkes kendi almalıdır, bunlar kolay organize edilecek bir iş değildir” diyen Sertoğlu, bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Başkan Sertoğlu, gün içinde Başbakan Ersin Tatar’ın kendisini arayarak spordaki devlet katkısında bir sorun olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bıçaklı: Bu salonda futbolun oynanmamasını isteyen tek bir kişi var mı?

Divan Başkanı aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ise konuşmasında salonda olan başkanların tek derdinin ülke gençlerine sahip çıkarak futbol oynatmak olduğunun altını çizerken, pandeminin tüm dünya gibi ülkeyi de etkilediğini belirtti. “Salonda futbolun oynanmamasını isteyen tek bir kişi var mı?” sorusunu soran Bıçaklı, futbolun başladıktan sonra durmaması üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Bıçaklı, devletin gerekli tedbirleri alması ile birlikte futbolun hemen başlamasını istediğini söylerken, ülkede 15 bini aşkın işsiz insan oluştuğu bir ortamda sağlıkla beraber ekonominin de iyi düşünülmesi gerektiğini aktardı.