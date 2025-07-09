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KTHES 14 Temmuz’da Lefkoşa ve Girne hastanelerinde uyarı grevi yapacak

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma koşullarındaki sorunlar nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Girne Akçiçek Hastanesi’nde 14 Temmuz’da 07.00-14.00 saatleri arasında uyarı grevi düzenleyecek
KTHES 14 Temmuz’da Lefkoşa ve Girne hastanelerinde uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi’nde uyarı grevi yapacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi poliklinik servisleri ve tüm birimlerinde (yoğun bakım servisleri hariç) ile Girne Akçiçek Hastanesi’nin tüm birimlerinde (yoğun bakım servisleri hariç) 07.00-14.00 saatleri arasında bir günlük uyarı grevi gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca, ek mesaiye kalmama eyleminin üyelerin bağlı bulundukları tüm yerlerde uygulanacağı, ek mesaiye kalmak istemeyen üyelerin herhangi bir baskıya maruz kalmaması için sendikanın yanında olacağı ifade edildi.

KTHES’in grev nedenleri arasında şu maddeler yer aldı:

  • Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 38. maddesi kapsamında, kişisel ödenek, özel tahsisat ve görev ödeneği alma haklarına ilişkin yasa değişiklik önerisinin yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaların yapılmaması,

  • Hemşire lojmanlarının yıkılması ve yerine yenisinin yapılmayacağının açıklanması,

  • Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki sınav tüzüğünün Kamu Görevlileri Yasası’ndan ayrılarak yeniden düzenlenmemesi,

  • Nöbet devri sırasında kaybedilen zamanın çalışma saatlerine eklenmemesi,

  • Ameliyathanede çalışan hemşirelere radyasyon izni verilmemesi,

  • Ek mesailerin zamanında ödenmemesi,

  • Personel eksikliklerinin giderilmemesi, plansız yapılanma ve hemşire ile ebelerin iş yükünün sürekli artırılması,

  • Geçici personelin haklarını güvence altına alacak yasanın Meclis’ten geçirilmemesi,

  • Yönetim kadrolarının sistematik mobbing ve baskı uygulamaları,

  • Geçmiş dönemde antlaşması yapılan Uzlaşı Kurulu kararlarına uyulmaması.

Sendika, bu taleplerin yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hizmet verilen halkın da daha nitelikli sağlık hizmetine erişimi için önemli olduğunu vurguladı.

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