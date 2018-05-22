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KTİMB ve İMO, Girne Dağ Yolu Projesi’ni Karayolları Dairesi Müdürü ile görüştü

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ı ziyaret etti.
KTİMB ve İMO, Girne Dağ Yolu Projesi’ni Karayolları Dairesi Müdürü ile görüştü

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Girne Dağ Yolu Projesi ile ilgili detayların konuşulduğu ziyarette, birlik ve oda bünyesindeki uzmanlarca incelenmek üzere proje istendi ve bakım – onarım çalışmaları devam eden Girne - Lefkoşa yolunda teknik gezi talebinde bulunuldu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ziyarette, yol güvenliği ve trafik konularında görüş alış verişinde bulundu. Gürcafer ve Yağcıoğlu, uzmanlarca incelenmek üzere Girne Dağ Yolu Projesi’ni talep etti.

GÜRCAFER: “YOL BOYU EMNİYET ŞERİDİ OLMALI”

Girne Dağ Yolu Projesi ile ilgili detayların ele alındığı görüşmede konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, iş araçlarının yoğun olarak kullandığı yolda araç arızaları yaşanması ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, yol boyu emniyet şeridi bulunmasının önemine değindi.

Emniyet şeritsiz bir yolda genişliği 3 metre civarında olan iş araçlarının arızalanmasının büyük tehlike yaratacağını ifade eden Gürcafer, “O yolda kazalar yaşanma olasılığını en aza indirelim, projede insan hayatını tehdit eden unsurlar varsa düzeltelim. Bu işi yapmışken tam yapalım” şeklinde konuştu.

Girne yolundaki bakım onarım çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Gürcafer, turizm sezonunun açılması ile Girne – Lefkoşa yolunun yoğun olacağını hatırlatarak, bakım onarım çalışmalarının daha hızlı sonuçlanması için bazı önerilerde bulundu.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise, KTİMB ve İMO bünyelerinde donanımlı teknik personeller olduğunu belirterek, Girne – Lefkoşa yolundaki bakım onarım çalışmalarının da birlik ve oda uzmanları tarafından inceleneceği bir teknik gezi talebinde bulundu.

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