KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 13 Haziran Cumartesi günü yapılan 16. Olağan Genel Kurulu ile göreve gelen yeni Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

13 Haziran 2020, Cumartesi günü yapılan 16. Olağan Genel Kurul ile göreve gelen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yeni Yönetim Kurulu, Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını dün akşam gerçekleştirdi.

Buna göre yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Cafer Gürcafer (Başkan), Erdim Oras (Astbaşkan), Yağmur Özyalçın (Yazman), Ceyhun Tunalı (Sayman), Burçin Döveç (Faal Üye), Erdoğan Bekiroğlu (Faal Üye), Soyer Arpalıklı (Faal Üye), Erim Kanlıada (Yedek Üye), Meriç Erülkü (Yedek Üye)