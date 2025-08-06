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KTMMOB'dan yeni radar sistemine eleştiri: Bilimsel analiz olmadan yapılan değişiklik kamu israfıdır

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KTMMOB'dan yeni radar sistemine eleştiri: Bilimsel analiz olmadan yapılan değişiklik kamu israfıdır
KTMMOB'dan yeni radar sistemine eleştiri: Bilimsel analiz olmadan yapılan değişiklik kamu israfıdır

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası, trafik güvenliği için kullanılan radar sistemlerinin bilimsel analiz yapılmadan değiştirilmesini eleştirerek, bu durumun kamu kaynaklarının israfına yol açtığını bildirdi.

Her iki odadan yapılan ortak açıklamada, radar sistemlerinin planlama, kurulum ve yenileme süreçlerinde mühendislik disiplininin hiçe sayıldığı vurgulandı.

Yapılan ortak basın açıklamasında problemler şu şekilde maddelendi:

"1. İhtiyaç Analizi ve Teknik Gereklilikler Belirlenmeden Sistem Değişimi Yapılamaz

Kamera ve radar sistemlerinin kurulmasındaki temel amaç trafik güvenliğini artırmaktır. Ancak bugün yürütülen uygulamalarda hangi teknik kabiliyetlere ihtiyaç duyulduğu ortaya konmamış, detaylı bir mühendislik ihtiyaç analizi yapılmamıştır. Bu durum hem makina mühendisliği hem de inşaat mühendisliği açısından planlama ilkelerinin ihlalidir.

 

2. “Demode” İddiası Teknik Raporlarla Desteklenmelidir

Mevcut sistemlerin “demode” olduğu yönündeki beyanlar, ancak detaylı teknik raporlar ve kalibrasyon/güncelleme analizleriyle doğrulanabilir. Bu yapılmadan, çalışır durumdaki sistemlerin sökülmesi mühendislik etiğine aykırıdır ve kamu zararı doğurur.

3. Hibe Olsa Bile Montaj ve İşletme Maliyetleri Kamuya Yük Getirir

Yeni radarların hibe yoluyla sağlanması, montaj, kalibrasyon, bakım ve işletme giderlerinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Hatta mevcut çalışan sistemlerin sökülerek yerine yenilerinin konması, mühendislik güncelleme protokolleri olmadan yapıldığında, ilave kamusal maliyetler yaratır.

4. Konumlandırma ve Ölçüm Açılarında Teknik Hatalar

Yeni sistemlerin konumlandırılmasında ve ölçüm mesafelerinde teknik hatalar gözlenmektedir. Hız ölçümlerinin mümkün olan en kısa mesafede ve doğru sabit açılarla yapılması gerekir. Aksi takdirde sistemin hem hukuki geçerliliği hem de trafik güvenliğine katkısı tartışmalı hale gelir.

5. Geçmişte Yaşanan Benzer İsraf Örnekleri

2005 yılında KIBTEK envanterindeki gaz türbinlerinin “eski” oldukları gerekçesiyle teknik rapor olmadan devre dışı bırakılması ve yıllar sonra benzer türbinlerin tekrar sisteme alınması, geçmişte yaşanmış ciddi kamu zararına örnektir.

6. Entegre ve Güncellenebilir Sistemler Şarttır

Modern trafik güvenlik sistemleri; hız ölçümü yanında araç ağırlığı, boyut ölçümü, araç tipi tanıma gibi kabiliyetleri de entegre sunmalıdır. Bu kabiliyetlerin sağlanması için uluslararası akreditasyonlu, güncellenebilir, açık protokollü sistemler tercih edilmelidir.

7. Şeffaflık ve Belgelerin Kamuoyu ile Paylaşılması Gereklidir

Her türlü teknoloji yatırımı; ihtiyaç analizi, mühendislik raporları, montaj-işletme-bakım protokolleri ile birlikte belgelenmeli ve kamuoyuna açıklanmalıdır."

"TRAFİK GÜVENLİĞİ SİYASİ KARARLARLA, ANLIK TERCİHLERLE DEĞİL, MÜHENDİSLİK BİLİMİ VE KAMU YARARI GÖZETİLEREK PLANLANMALIDIR"

İki oda tarafından yapılan ortak açıklamada hükümete çağrıda bulunarak, trafik güvenliğiyle ilgili kararların siyasi tercihlerle değil, mühendislik bilimi ve kamu yararı gözetilerek alınması gerektiği vurgulandı. Gelişi güzel sistem değişimleri, teknik rapor hazırlanmadan yapılan söküm ve montaj işlemleri ile maliyet-fayda analizinden yoksun projelerin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Trafik güvenliği yatırımlarında mühendislik disiplinine aykırı her türlü uygulamanın karşısında olacağız. Sürecin kamu yararı doğrultusunda yürütülmesi için teknik ve hukuki tüm mücadeleyi vereceğiz” denildi.

Hükümete çağrıda bulunan iki mühendis odası, kamu kaynaklarının israfına yol açan ve bilimsel temelden yoksun uygulamaların derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti. Aksi halde, yasal hakların kullanılacağı ve mücadeleye devam edileceği uyarısında bulunuldu.

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