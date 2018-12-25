KTÖS, bir gazetecinin tutuklanmasını kınadı

KTÖS; “Kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle bir gazetecinin tutuklanmasını kınadı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan tutuklama olayında, işin arkasında Türkiye Büyükelçiliği’nin olduğunu iddia etti.

“Bunu, gazetecimizi şikayet eden söz konusu şahsın TC Elçiliği’nin kontrolünde adamızın kuzeyinde öğretmen olmasından anlıyoruz” ifadelerini kullanan Elcil, konu ile ilgili olarak Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i “okullarda Suudi misyonerliği yapan yobazları derhal görevden almaya”, dörtlü koalisyon hükümetini de “TC’nin kuklası olmaktan vazgeçmeye” çağırdı.