  • BIST 9187.78
  • Altın 4130.44
  • Dolar 39.1127
  • Euro 44.2681
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

KTÖS: Sınav Tüzüğü değişikliği, kamusal öğretmen yetiştirme modelini hedef alıyor

» »
KTÖS, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Tüzüğü Değişikliği’ni kabul etmediklerini açıkladı.
KTÖS: Sınav Tüzüğü değişikliği, kamusal öğretmen yetiştirme modelini hedef alıyor

 KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, söz konusu değişikliğin yalnızca bir sınav düzenlemesi değil, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni ve kamusal öğretmen yetiştirme modelini hedef alan ideolojik bir müdahale olduğunu belirterek sendikal mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm tepkilere, öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitim bileşenlerinin karşı duruşuna rağmen Resmi Gazete’de yayımlanan “Sınav Tüzüğü Değişikliği”ni kabul etmediğini kaydetti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzük kararını; “demokratik süreçlerin, istişarenin ve kamuoyunun iradesinin UBP-DP-YDP hükümeti tarafından bir kez daha yok sayılmasıdır.” ifadeleriyle değerlendirdi.

"SINAV TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ, EĞİTİM SİSTEMİNİ DÖNÜŞTÜRMEYE YÖNELİK İDEOLOJİK BİR MÜDAHALENİN ARACIDIR"

KTÖS olarak söz konusu Tüzüğü; “yalnızca bir yönetmelik değişikliği olarak değil, eğitim sistemini dönüştürmeye yönelik ideolojik bir müdahalenin aracı” olarak gördüklerini ifade eden Kaçmaz, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu konuda gizli bir ajandayı adım adım uyguladığı çok açıktır. Bu Tüzükle hedeflenen yalnızca bir sınav yapısının değişimi değildir. Asıl hedef; Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel rolünü ve güvenceli modelini ortadan kaldırmak, ilköğretimdeki kamusal öğretmen yetiştirme geleneğinden uzaklaşmaktır.

Devlet eliyle seçilen ve yetiştirilen öğretmen adayları, sınav adı altında sürekli değişen kriterlere mahkum edilmekte, akademik liyakat ve pedagojik nitelik yerini keyfi dayatmalara bırakmaktadır. Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu, her yıl sınav sistemini değiştirerek, oturum sayısını artırarak kamu kaynaklarını israf etmektedir.

Bu tüzüğün yayınlanması, eğitimin niteliğini artırma değil, kurumsal yapıların altını oyma hamlesidir. Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu, kamusal fayda yerine kendi ideolojik gündemini esas almakta, kurumsal teamülleri çiğneyerek öğretmenliğin kamu yararına yürütülen bir meslek değil, merkezi otoritenin kontrolünde bir memuriyet haline dönüşmesini hedeflemektedir.

KTÖS olarak bu Tüzüğü ve arkasındaki anlayışı kabul etmiyoruz. Eğitim sistemimizi hedef alan ve genç öğretmen adaylarını umutsuzluğa iten bu karara karşı sendikal mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da 81 Yaşındaki Kadın Yolda Yürürken Hayatını Kaybetti29 Mayıs 2025 Perşembe 11:42
  • Taçoy: Sorun siyasidir ve iki liderin siyasi çözüm bulması gerekir29 Mayıs 2025 Perşembe 11:41
  • Şehir Plancıları Odası: Girne Kalesi arkasındaki düzenleme ara emriyle durduruldu29 Mayıs 2025 Perşembe 10:56
  • Simon Aykut davası dün de devam etti!29 Mayıs 2025 Perşembe 10:52
  • Polis Genel Müdürlüğü’ne iki analist programcı alınacak29 Mayıs 2025 Perşembe 10:11
  • Arıklı: Bakanlık bünyesinde yeni istihdam yapılmadı29 Mayıs 2025 Perşembe 10:10
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak!29 Mayıs 2025 Perşembe 10:06
  • Sahte belgeyle oturma izni... 9 ay hapse mahkum edildi28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:34
  • Geleceği Şekillendirecek Sınava Başvuru İçin Son Gün!28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:24
  • Yarından itibaren 4 gün sağanak bekleniyor: Sıcaklık 2 derece düşecek28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti