KTÖS ve POED Arasındaki İşbirliği 2025’te Daha da Gelişecek

KTÖS Yetkilileri, Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası’nın (POED) davetlisi olarak, POED’e dostluk ziyaretinde bulundu.

POED Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve POED Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda POED Başkanı Myria Vassiliou, KTÖS yetkilileri ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun süredir devam eden işbirliklerini 2025’te daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini ve iki sendikanın üyelerinin daha sık bir araya gelebileceği ortak çalışmalar ve etkinlikler yapılması için inisiyatif almaya hazır olduklarını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, POED Yönetim Kurulu’na davetleri için teşekkür ederek, Kıbrıs’ta daha iyi bir gelecek, eğitim ve çalışma yaşamı için POED’le çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Maviş, Avrupa Sendikalar Federasyonu Eğitim Komitesi (ETUCE)’nin Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak yeni yılda tüm Kıbrıs’taki eğitim sendikaları arasında işbirliğinin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artması ve ayrıca iki toplumun öğretmenlerinin ve eğitimcilerinin yakınlaşmasının ivme kazanması için eğitim alanında ortak projeler üretmek istediklerini vurguladı. Maviş, POED’in desteğinin bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizdi.

Saygılarımızla,