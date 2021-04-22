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KTÖS:Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTÖS:Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

 

EKTE DÜZELTİLMİŞ BASIN AÇIKLAMASINI BULABİLİRSİNİZ.

 

Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir

 

Kıbrıslı Türk Toplumu modern, çağdaş ve ilerici yapısı ile 1959’dan 23 Nisan kutlamalarını ‘laiklik’ ve çok kültürlülük çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

Çocukların ve öğretmenin yıllık emeğini görünür kılan etkinliklerden biri olan 23 Nisan, emeğin değerinin yasal boyutta göz ardı edildiği günlerden de biri olmuştur.

Son iki yıldır salgın tedbirleri çerçevesinde çocuklarımız ve öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla  dijital ortamlarda etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Tüm öğretmenlerimizi özverileri için kutlar, Tüm çocuklarımıza sağlıklı, salgından uzak, yüz yüze eğitime kavuşmuş bir gelecek dileriz.

Salgının en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim-öğretim faaliyetlerinde, pandeminin çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi olduğu görmezden gelinmemelidir. Çocukların ihtiyacı milli-şöven semboller değil, barışçıl ortamlarda öğretmenleri ile buluşacağı güvenli ve sağlıklı okullardır. Böyle bir günde çocuklara iki bayrak, iki plastisin, bir boyama kitabı hediye etmekle beraber;

1-      Eğitim aşı planı

2-      Okullara pandemi ile mücadele bütçesi,

3-      Okul dışı ortamların etkin denetimi,

4-      Çocuk koruma politikaları,

5-      Seyrekleştirilmiş eğitim programları,

6-      Yarışmacı sınavları hedef almayan farklı bir KGS giriş yöntemi de çocuklara hediye edilmeli ve sağlıklı- güvenli okullar yaratılarak çocuklar yüz yüze eğitime kavuşmalıdır.

rak çocuklar yüz yüze eğitime kavuşmalıdır.

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