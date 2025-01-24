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KTÖS’ten Asgari Ücret Kararına İtiraz: Bu Gece Eylem Var!

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), asgari ücretin enflasyon oranının altında artırılmasına itiraz etti ve Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Sendika, bu gece saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde eylem yapacak.
KTÖS’ten Asgari Ücret Kararına İtiraz: Bu Gece Eylem Var!

OKULLARDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN RESMİ İTİRAZIMIZI YAPTIK, BU GECEKİ EYLEME HAZIRIZ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikanın 23.1.2025 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na resmi itiraz yaptığını bildirdi.

Maviş, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 17.1.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, işçi tarafının itirazlarına rağmen, devlet-işveren onayı ile asgari ücret ile ilgili 43,469.00 TL olması karar ürettiğini belirterek, bu kararı eleştirdi.

Maviş, gerçekleşen hayat pahalılığı oranının %11.12 olmasına rağmen asgari ücrete %7.5 oranında bir artış yapıldığını belirtti. Maviş, asgari ücretli çalışana yapılan artışın, enflasyon rakamlarının altında yansıtılması, asgari ücretli çalışanların hayat pahalılığı artışından %32.55 çalındığını ifade ederek, asgari ücret belirlenirken “Hayat Pahalılığı oranı dikkate alınır” ilkesinin de çiğnendiğini, bu durumun ne vicdana sığdığını ne de kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

Maviş, asgari ücretlilerin servet vergisi ödemeyen sermaye kesiminin insafına terkedilemeyeceğini belirterek, bu durum düzeltilene kadar dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın okullarda mali sorumluluklarını yerine getirmediğini hatırlattı. Maviş, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, sportif ve diğer etkinlikler yapılabilmesi noktasında okulların ailelerin desteğine ihtiyacı olduğu bir dönemde, asgari ücret artışının enflasyonun altında kalması ve 6 ay boyunca bu şartlarda ebeveynlerin çalışmasının olumsuz etkilerinin en çok çocuklara yansıyacağını ifade etti.

Maviş, vatandaşların tasarruf yapamadığı, kredi kartları ve bankalara borçlandığı bir dönemde, temel gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağı, sosyalleşmeden geri duracağını ve doğal olarak eğitim ve sağlık harcamalarından da kesintiye gideceğini siyasetin ön görmesi gerektiğini ve asgari ücret tespit komisyonunda kanaatini işverenden değil, işçiden yana kullanması gerektiğini söyledi.

Maviş, gerçekleşen hayat pahalılığı oranı altında kalan asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanlığı’na bağlı Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, en az %11.12 olan hayat pahalılığı oranını dikkate alarak, asgari ücreti tekrardan değerlendirmesini talep ettiklerini vurguladı.

Maviş, bu gece saat 6’da tüm vatandaşları Pronto Çemberine davet ederek, protestoya katılmaya çağırdı.

 

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