KTTB, 14 Mart Tıp Bayramı programını açıkladı

KTTB Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da başlayan toplantıda, KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO) Başkanı Dr. Erol Barçın ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin konuşma yaptı. Toplantıda, KTTB Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığıt İkiz de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlik programını aktardı.

-Dalkan, 14 Mart’ın “bir mücadele ve protesto günü” olduğunu kaydetti

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 14 Mart’ın kendileri için sadece bir bayram olmadığını, sağlık sistemindeki aksaklıkların tartışıldığı, hakların ve toplumun anayasal hakkı olan sağlığı savundukları bir mücadele ve protesto günü olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde, adanın kuzeyine uygun, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak zorundayız” diyen Dalkan, bunun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin devreye sokulması, sağlık sisteminin dijitalleştirilmesi ve herkesin erişebileceği bir Genel Sağlık Sigortası’nın oluşturulması gerektiğini söyledi.

Dalkan, “Kamusal sağlığa yeterince yatırım yapılmadığını için insanların özel sektörde yüksek ücretler ödeyerek sağlık hizmetlerine erişebildiğini” kaydetti. Sağlığın bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkı, anayasal hak olduğunu belirten Dalkan, 14 Mart’ın mücadelelerinin simgesi olduğuna işaret etti. Dalkan, “Mücadelemiz; mesleğimizin onuru, halkın sağlığı ve insanlık içindir.” şeklinde konuştu.

-Barçın, “Sağlık, sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorumluluğudur.”

KTTO Başkanı Dr. Erol Barçın da Tıp Bayramı’nın tarihçesi hakkında konuşarak, “Bu anlamlı günde mesleğini onuruyla yerine getiren tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Tıp Bayramı’nın sadece sağlık çalışanlarının onurlandırıldığı bir gün olmadığını işaret eden Barçın, tüm toplumun sağlığa dair duyarlılığını artırmayı amaçlayan önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Barçın, KKTC’de sağlıkta son yıllarda önemli adımlar atılmasına rağmen, hala birçok zorluk bulunduğunu aktararak, “Bu zorlukların başında, sağlık hizmetlerine erişim, sağlıkta personel yetersizliği, sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma koşulları, sağlık altyapısının güçlendirilmesi gibi önemli konular yer almaktadır.” dedi.

Sağlığın sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu da belirten Barçın, here bireyin sağlıklı yaşam koşullarına erişim hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

-Ulutekin: “Sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği, yalnızca hekimlerin fedakârlıklarıyla sağlanamaz.”

KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin de toplantıda, “Hekimlik, yalnızca bir meslek değil, insan hayatına dokunan, yol gösteren ve topluma ışık tutan bir sorumluluktur.” dedi.

Konuşmasında, üniversitelerin kontrolsüz bir şekilde tıp ve diş hekimliği fakültelerine öğrenci aldıklarını söyleyen Ulutekin, bunun eğitimin niteliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini savundu.

Konuşmasında kamuda yaşanan kadro eksiklikleri, sağlık hizmetlerindeki fiyat tarifelerinin güncellenmesi ve tıbbi atık sorununa da değinen Ulutekin, “Sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği, yalnızca hekimlerin fedakârlıklarıyla sağlanamaz. Yetkili otoritelerin, sağlık politikalarını bilimsel temellere dayandırarak uzun vadeli çözümler üretmesi gerekmektedir.” dedi.

-14 Mart Tıp Bayramı etkinlik programı

KTTB Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığıt İkiz de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 10 Mart-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Tıp Bayramı dolayısıyla tiyatrodan panele, konserden kurumsal/basın ödül takdimine kadar birçok organizasyon gerçekleştirileceğini dile getiren İkiz, 14 Mart Cuma günü Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda (KTTB Binası) saat 10.00’da başlayacak Tıp Töreni kutlamalarında, meslekte 50’inci ve 25’inci yılını dolduran üyelere de plaket ve onur belgelerinin takdimi yapılacağına belirtti.

Dr. İkiz, etkinliklerin 28 Mart Cuma günü Toplum Lideri, hekim Dr. Fazıl Küçük adına saat 14.30’da Arucad Konferans Salonu’nda düzenlenecek anma etkinliğiyle son bulacağını dile getirerek, tüm meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

-25 ve 50 yılını dolduranlara plaket

KTTB tarafından yapılan açıklamada, 1975 yılı mezunu 50’inci hizmet yılını dolduran hekim ve diş hekimleri listesi:

"Dt. Adem Esendağlı, Dr. Ahmet Cavit An, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Alper Sözüöz, Dr. Ayten Görçin, Dt. Emine Aksın, Dr. Ertan Doğan, Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Hatice Aksoy, Dr. İsmail Başarır, Dr. Ruhsan Tuğyan, Dt. Ülkü Hakkıoğlu, Dt. Vecide Karpazlı ve Dt. Yılşen Uysal.

2000 yılı mezunu 25’inci hizmet yılını dolduran hekim ve diş hekimlerinin listesi:

"Dr. Dt. Atakan Kalender, Dr. Ayşe Zeki, Dr. Esra Yancer Demir, Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Fuat Çiner, Dt. Harun Yıldırım, Dr. Dt. Hasan Güney Yılmaz, Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Mehmet Alp Dirik, Dr. Mehmet Arıkbuka, Dr. Muhammet Sait Al Samman, Dr. Necmi Bayraktar, Dr. Nilhan Kansu Alemdar, Dr. Nurçin İncirli, Dr. Pınar Toygar Midem, Dr. Seçil Yıldız, Dt. Seda Serger, Dt. Serap Soytaç İnançlı, Dr. Şerife Özhuy, Dr. Tunis Özdoğanoğlu ve Dr. Verda Özkent Tunçbilek"