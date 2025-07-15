KTTO: Asgari ücreti hayat pahalılığı oranında artırmak mümkün değildir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yarın toplanması beklenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşamakta olduğumuz enflasyonist süreç, artan fiyatlara karşın ücret artışlarını gündeme getirmekle birlikte, her ücret artışının fiyat artışlarını da tetiklediği ve bu kısır döngü sonucunda rekabet gücümüzün giderek azalmakta olduğu gerçekliği ile karşı karşıyayız.

Bu gerçeklik net bir şekilde karşımızda dururken ücret artışlarını tartışmaya devam ediyoruz.

Devlet, kamu maliyesinin yaşadığı büyük sıkıntılara karşın bankalarda biriken birikimlerimizi borçlanarak da olsa kullanmakta ve maaş artışlarını sürdürmektedir. Ne var ki özel sektör işletmeleri daralan ekonomik faaliyetleri nedeniyle aynı oranda ücret artışları yapabilme olanağına sahip değillerdir.

Bu farklılık, kamu maaşları ile özel sektör ücretleri arasındaki farklılıkların giderek artmasına ve toplumsal huzuru tehdit etmesi sonucuna bile neden olabilecek önemdedir.

Böyle bir ortamda bütün maaş ve ücretlere dengeli bir artış yapmak gündeme gelmesi gerekirken kamu görevlilerinin maaş artışı gerçekleştirilmiş ve işletmeler benzer bir oranda artışı yapmak veya yapamamak seçenekleri ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu sorunlara karşın hükümetin yabancı çalışanların ücret ve diğer menfaatlerini dengelemek bakımından yapmayı vaat ettiği düzenleme bir türlü gerçekleştirilmemiş, sektörleri canlandıracak hiçbir önlem de alınmamıştır.

Bu durumda asgari ücreti hayat pahalılığı oranında artırmak mümkün değildir. Bu yola gidilmesi pek çok işletmelerin kapanmasına veya en azından küçülmesine neden olacaktır. Bu daha fazla daralma ve durgunluğun devamı anlamındadır. Bu daralmadan öncelikle ve özellikle kendi nam ve hesabına çalışan küçük esnaf etkilenecek sorun giderek derinleşecektir.

Yarın yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bu çerçevenin dikkate alınması büyük bir önem taşımaktadır.”