KTTO: Sosyal Sigorta Prim Desteği tüm işletmeleri eşit şekilde kapsamalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ekonomik zorluklar karşısında işletmelerin desteklenmesi için Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin tüm sektörleri eşit oranda kapsayacak şekilde devam etmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ekonomik zorlukların işletmeler üzerindeki baskısını hafifletmek, istihdamı korumak ve işsizliği önlemek amacıyla uygulanan Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin tüm işletmeleri eşit oranda kapsayacak şekilde devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Pandemi döneminde başlatılan ve Şubat 2024 itibarıyla sona eren prim desteği, istihdamın korunmasına ve sosyal sigorta primlerinin zamanında ödenmesine önemli katkı sağladı. KTTO, bu desteğin Mart ayından itibaren sektör ayrımı yapılmadan, tüm işletmeleri kapsayacak şekilde yeniden uygulanmasının istihdamı korumak, kayıt dışılığı önlemek ve işletmelerin yükünü hafifletmek için kritik olduğunu vurguladı.

KTTO, hükümetin bu konudaki çalışmalarını yakından takip edeceğini ve sürece katkı koymaya devam edeceğini belirtti.