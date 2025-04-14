  • BIST 9423.62
  • Altın 3915.008
  • Dolar 38.0261
  • Euro 43.1744
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

KTTO'dan hükümete uyarı! Binlerce işçi ya işsiz ya da güvencesiz kalacak!

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümeti, Şubat ayında sona eren  Sosyal Sigorta Prim Desteğini, Mart ayını da içine alacak şekilde yeniden yürürlüğe koyma yönünde karar almaya davet etti.
KTTO'dan hükümete uyarı! Binlerce işçi ya işsiz ya da güvencesiz kalacak!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümeti, Şubat ayında sona eren  Sosyal Sigorta Prim Desteğini, Mart ayını da içine alacak şekilde yeniden yürürlüğe koyma yönünde karar almaya davet etti.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmesini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla sona erdiği anımsatıldı.

Başbakanın, desteğin devam edeceğini ve özellikle KKTC vatandaşları ile kadınlara yönelik destek oranlarının artırılacağını söylediği savunulan açıklamada, “Ancak bu yönde herhangi bir yasal düzenleme henüz hayata geçirilmedi” denildi.

-“Sosyal sigorta işveren prim desteğinin iki önemli amacı…”

Her geçen gün daha da zorlaşan ekonomik koşullarda, prim desteğinin; istihdamı korumak, sosyal sigorta primlerinin gecikmeden yatırılmasını teşvik etmek, Sosyal Sigortalar Fonu’nun sürdürülebilirliğini sağlamak, işsizliği ve kayıt dışı istihdamın önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, “Prim desteğinden faydalanan işletmeler işçi çıkaramaz, çıkarırsa prim desteğinden faydalanamaz, ⁠prim desteğinden faydalanan işletmeler çalışanlarının tüm sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim yatırımlarını her ayın 20’si yerine 15’inde eksiksiz yapar, bu  yapılmadığı takdirde prim desteğinden faydalanamaz” denildi.

Prim desteği uygulamasının  kesintiye uğraması halinde bu iki avantajın ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada,  Sosyal Sigorta Prim Desteğinin, kesintiye uğramadan Mart ayını da kapsayacak şekilde devam etmesi istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Endişeye mahal yok! Bu topraklarda nefret ve kin azınlıkta, sevgi çoğunluktadır14 Nisan 2025 Pazartesi 08:58
  • Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak14 Nisan 2025 Pazartesi 08:43
  • Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor14 Nisan 2025 Pazartesi 08:42
  • Pazartesi okullarda siyah tişört giyilecek!13 Nisan 2025 Pazar 18:15
  • Türki Devletler Rum Kesimine elçi atadı! KKTC'yi tanımayacağız diye bildirge imzaladı!13 Nisan 2025 Pazar 18:10
  • "Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor13 Nisan 2025 Pazar 18:07
  • Trafikte 331 sürücüye rapor13 Nisan 2025 Pazar 13:12
  • 4 tişörtü ödemeden çıktılar13 Nisan 2025 Pazar 11:15
  • Burun kemiğini kırdı!13 Nisan 2025 Pazar 11:14
  • 63 yaşında Tuzla'da hayata gözlerini kapadı13 Nisan 2025 Pazar 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti