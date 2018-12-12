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Küçük Aysel’e vefa konseri

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Cem Kafkas ile Küçük Aysel’in solo ve düetleri izleyiciler tarafından ayakta alkışlarla hep birlikte söylendi.
Küçük Aysel’e vefa konseri

Müzik Gönüllüleri Derneği’nin geçtiğimiz hafta  gerçekleştirdiği yılın son konserinde Kıbrıslı Türklerin ender yetişen ve unutulmayan ses sanatçılarından Küçük Aysel’de yer aldı ve konser izleyiciler tarafından vefa örneği olarak değerlendirildi.

Müzik Gönüllüleri Derneği Korosu ve Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Cem KAFKAS’ın şefliğini yaptığı “Kaynaktan Pınar’a Konseri” konuk sanatçı Küçük Aysel’in katılımı ile vefa konserine dönüştü. Türk Sanat Müziğinin büyük bestekarları Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar’ın eserlerinin seslendirildiği konserde izleyiciler eserleri hep bir ağızdan seslendirdiler. Konserin konuk sanatçısı olan Küçük Aysel ise sahneye çıktığında alkışlar arasında söylediği şarkılar ile gönülleri bir kez daha fethetti.

Kültür Dairesi’nin himayesinde yapılan konserde yapılan kısa konuşma ve katkı koyanlara plaketlerinin verilmesinden sonra koro ve solistler bir birinden güzel eserleri seslendirdiler. Cem Kafkas ile Küçük Aysel’in solo ve düetleri izleyiciler tarafından ayakta alkışlarla hep birlikte söylendi.

Müzik Gönüllüleri Derneği halkımızdan aldığı güç ve destekle 2019 yılında da müzik severleri hem yurt içinde hem de yurt dışında müzikle buluşturmaya devam edecek.

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