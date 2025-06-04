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Küçük: Casino açma koşulları zorlaştırıldı

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UBP Milletvekili Hasan Küçük, 2023’ten beri tartışılan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede her yönüyle ele alındığını belirterek, yasanın sektörün disipline edilmesini ve kara para aklamaya karşı tedbirleri içerdiğini vurguladı.
Küçük: Casino açma koşulları zorlaştırıldı

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 2023 yılından beri tartışıldığına ve komitede her yönüyle ele alındığını ifade eden UBP Milletvekili Hasan Küçük, yasaya bütünlüklü bakıldığında sektörün disiplin altına alınması ve kara para aklamaya karşı tetbirlerin yer aldığına dikkat çekti.

Komitede tasarıyla ilgili 13 toplantı yapıldığını ve her yönüyle değerlendirilerek yasallaşmaya hazır hale getirildiğini ifade eden Küçük, iktidarda CTP olsa onların da bu yasayı geçireceğinden emin olduğunu kaydetti. Casino izinlerini kimin verdiğinin önemli olmadığını; ki 15 casino izninin de CTP tarafından verildiğini belirten Hasan Küçük, önemli olan sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve sektörü disipline edecek adımların altılması olduğuna vurgu yaptı.

Muhalefetin yasayı bütünlüklü değerlendirme yerine içinden cımbızla çekilmiş ve bağlamdan çıkartılmış şekliyle siyaseten eleştirilmesine tepki gösteren Hasan Küçük, yeni yasayla iddia edilenin aksine casino açma izinlerinin zorlaştırıldığının altını çizdi. Birçok yeni kriterle öz izin koşullarının artırıldığının görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Küçük, bu yasanın KKTC vatandaşlarının casino girişini serbest bıraktığı söylemlerini de eleştirdi.

Kıbrıs Postası’nda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Hasan Küçük, yeni tasarı sonrası da polisin casinoda taspit ettiği KKTC vatandaşları ve casino işletmelerine çeşitli cezalar öngördüğüne dikkat çekti

CTP temsilcilerinin komitede, sorumlu şans oyunu politikaları kapsamında  KKTC vatandaşlarının Casinolara  girişinin serbest bırakılabileceği yönünde de öneri sunduğunu belirten UBP Milletvekili Hasan Küçük, komitedeki bu tavır karşısında Genel Kurul ve sonrası yapılan açıklamaların tezatlık taşıdığını kaydetti.

 

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