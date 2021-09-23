Küçükbaş Hayvan Destek Ödemeleri Yapıldı

2021 Yılı Doğrudan Gelir Desteği I. Avans Ödemeleri ile 2021 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin II. Taksit ödemeleri yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; toplamda 47.352.751,69 TL’lik ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 26.208.996,69 TL’sinin 2021 yılı için, 8.626 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasılı, Mısır, Yonca vb.), Nadas ve Narenciye beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği’nin %50’sini kapsayan I. Avans Ödemeleri olarak, geriye kalan 21.143.755,00 TL’nin de Haziran 2021 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3.877 üreticiye, 2021 yılı II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemeleri olarak yapıldı.

Açıklamada üreticilerin, Doğrudan Gelir Desteği ve Küçükbaş Hayvan Desteklerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri de belirtildi.