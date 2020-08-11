Küçükerenköy sakini Aktürk’ün ölüm nedeninin ‘kalp krizi’ odluğu kanısına varıldı!

Küçükerenköy'de sakin Gülperi Aktürk dün saat 06.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak 50 yaşında yaşamını yitirdi.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Küçükerenköy'de sakin Gülperi Aktürk dün saat 06.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak 50 yaşında yaşamını yitirdi.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
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