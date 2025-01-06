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Kudret Özersay: Seyrüsefer zammı yasaya da Anayasa’ya da aykırıdır

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefere yapılan zammın hem yasaya hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.
Kudret Özersay: Seyrüsefer zammı yasaya da Anayasa’ya da aykırıdır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer harçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 167 civarında zam yapıldığını belirterek, seyrüsefer zammının hem yasaya hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özeray, seyrüsefer ödemesi Ocak ayı olan ve bu yasa dışı zamlı ödemeyi yapan vatandaşların konuyu mahkemeye taşımaları çağrısı yaptı.

Özersay, “Biz de kendi ödeme tarihimize bağlı olarak konuyu mahkemeye taşıyacağız” dedi.

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

"Seyrüsefer harçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 167 civarında bir zam yaptılar. Basit şekilde özetlemek gerekirse:

1) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik yasasına göre Bakanlar Kurulu bu harçları her yıl DPÖ tarafından saptanan YILLIK ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE OLMAMAK KAYDIYLA artırabilir. Bu artış yıllık enflasyon oranının çok üzerindedir ve YASAYA AYKIRIDIR!

2) Anayasamıza göre normalde bu harç artışları normalde yasa ile yapılır ama istisnai olarak Bakanlar Kurulu kararıyla da artırabilir ANCAK YASANIN BELİRTTİĞİ YUKARI VE AŞAĞI SINIRLAR İÇİNDE KALMAK KOŞULUYLA! Yani Anayasa da, Bakanlar Kurulu kararıyla harç zammı yaparken yasada belirtilen ÜST SINIRI GEÇEMEYECEKLERİNİ, net şekilde ortaya koymaktadır.

3) DPÖ’nün açıkladığı yıllık enflasyonun ÇOK ÜZERİNDE YASAYYA VE ANAYASAYA AYKIRI bir seyrüsefer zammı ile karşı karşıyayız. Bunu yapmaya hakları yoktur.

4) GÖREVLİ MEMURLARA ÇAĞRI: Anayasamız kamu görevlilerinin HUKUK DIŞI bir emir söz konusu olduğunda BU HUKUKA AYKIRILIĞI kendi üstlerine, emir verenlere BİLDİRMELİ ve emir yazılı talep etmelidir der. Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum, seyrüsefer tahsilatı yapmak yerine üstlerinize BUNUN YASAYA VE ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU bildirin, tahsil etmeniz için ısrar ederlerse de TALİMATI YAZILI VERMELERİNİ İSTEYİN, aksi halde emir yerine getiren olarak mali sorumluluğunuz doğacaktır!

5) VATANDAŞA ÇAĞRI: Seyrüsefer ödemesi Ocak ayı olan ve bu yasa dışı zamlı ödemeyi yapan vatandaşlar konuyu mahkemeye taşımaları çağrısı yapıyoruz. Biz de kendi ödeme tarihimize bağlı olarak konuyu MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ."

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