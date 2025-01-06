Kudret Özersay’dan Sert Tepki: "Seyrüsefer Zammı Yasaya ve Anayasaya Aykırıdır"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer harçlarına yapılan %167’lik zammın yasaya ve anayasaya aykırı olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer harçlarına yapılan %167’lik zammın yasaya ve anayasaya aykırı olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özersay, hem vatandaşlara hem de kamu görevlilerine önemli çağrılarda bulundu.

Özersay’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1. Yasalara Aykırı Zam Oranı

Özersay, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’na göre Bakanlar Kurulu’nun seyrüsefer harçlarını sadece Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından belirlenen yıllık enflasyon oranı çerçevesinde artırabileceğini hatırlattı. Ancak yapılan %167’lik artışın, bu oranı ciddi şekilde aştığını ve yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

2. Anayasa’nın İhlali

Anayasaya göre, harç artışlarının normalde yasayla yapılması gerektiğini belirten Özersay, istisnai durumlarda Bakanlar Kurulu’nun karar alabileceğini ancak bu artışların yasa ile belirtilen sınırların dışına çıkamayacağını vurguladı. Yapılan zam oranının anayasa tarafından belirlenen üst sınırı ihlal ettiğini söyledi.

3. Kamu Görevlilerine Çağrı

Kamu görevlilerine seslenen Özersay, hukuka aykırı emirler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, anayasanın kamu görevlilerine verdiği yetkilere işaret etti. Görevlilerin, yasaya aykırı seyrüsefer tahsilatı yapmaları halinde mali sorumlulukla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti ve yazılı talimat talep etmeleri gerektiğini dile getirdi.

4. Vatandaşa Mahkeme Çağrısı

Özersay, zamlı harçları ödemek durumunda kalan vatandaşları haklarını aramaya davet etti. Konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıklayan Özersay, halkın da yasal yollarla bu zamlara itiraz edebileceğini ifade etti.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Kudret Özersay, kendi ödeme tarihleri geldiğinde bu yasa dışı uygulamayı mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, vatandaşların da bu süreçte destek olmalarını istedi.

Özersay’ın bu çıkışı, seyrüsefer harçlarına yapılan zamların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı bir dönemde geldi. Konunun yargıya taşınması durumunda sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.