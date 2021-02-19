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Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarla ilgili Bilgilendirici Kitapçığı artık 'çevrimiçi' yayında

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“Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” ile ilgili bilgilendirici kitapçığını, daha kolay ulaşılabilir olması için internet sayfasından yayınlandı.  
Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarla ilgili Bilgilendirici Kitapçığı artık 'çevrimiçi' yayında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” ile ilgili bilgilendirici kitapçığını, daha kolay ulaşılabilir olması için internet sayfasından yayınlandı. 

 

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hayat Projesi, Mayıs 2019’da başlamış ve ilk iki yılını tamamlamak üzeredir. Proje kapsamında, “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar”, “Dayanışma Hattı” ve “HIV & AIDS” alanlarında 3 farklı bilgilendirici kitapçığını ve seks işçiliği üzerine el kitapçığını yayınlandı. Kuir Kıbrıs Derneği, Covid-19'un ardından bu yayınları web sitemizde 'çevrimiçi' olarak kullanıma sunuyor. “Dayanışma Hattı” kitapçığını iki gün önce sizlere sunduk ve bugün “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” hakkındaki bilgilendirici kitapçığını sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve ötesindeki tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine sahip kişilerin ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için mücadele etmekteyiz. Verdiğimiz hak temelli mücadele ile birlikte özellikle sağlık alanında da çalışmalar yürütmekteyiz. Ön yargıları kırmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar kitapçığını hazırlandık. Kitapçık, klamidya, genital siğil, kasık biti, bel soğukluğu, hepatit A-B-C, harpes ve uyuz gibi yaygın görülen ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair bilgiler aktarmakta ve söz konusu enfeksiyonların görülmesi durumunda ortaya çıkacak şikayetler ve önerilere de detaylı yer verilmektedir.

Daha detaylı bilgi için, dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz. Bilgilendirici k tümünehttps://www.queercyprus.org/tr/cinsel-yolla-bulasan-enfeksiyonlar-bilgilendirici-brosuru/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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